28 января, 13:58

Общество

Среднемесячная зарплата врачей в России составила 147 тыс руб в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Среднемесячная зарплата врачей в России в прошлом году составила 147 тысяч рублей, увеличившись на 12,1%. Об этом заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Зарплата среднего медицинского персонала в среднем составила 71 230 рублей, также отмечен рост на 12,7%. И младшего персонала – 60 460 рублей, также рост на 12,7%", – передает ТАСС слова главы ФФОМС.

Баланин отметил, что рост зарплат врачей и среднего медперсонала достигнут во всех российских субъектах.

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ – не более чем в два раза выше зарплат сотрудников. Дальнейший рост дохода руководителя должен зависеть от среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат, уточнил парламентарий.

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о работе по привлечению врачей в Москве

