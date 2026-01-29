Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:18

Политика
Главная / Новости /

Yle: жители Финляндии продолжают ездить на работу в РФ после закрытия границы

Финны продолжают ездить на работу в РФ, несмотря на закрытие границы – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva/Roni Rekomaa

Жители Финляндии по-прежнему ездят на работу на территорию РФ, несмотря на закрытую границу между двумя государствами. Об этом сообщает издание Yle.

Журналисты указали, что на арендованной территории Сайменского канала граждане Финляндии продолжали выполнять свои обязательства по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

В целом обстановка на арендованной Хельсинки территории канала очень спокойная, отмечается в статье. Помимо самих финнов, здесь также находятся пограничники и таможенники РФ.

Ранее финские власти сообщили, что в случае открытия границы с Россией они готовы возобновить движение, но не на всех КПП. По их данным, перед закрытием трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

В начале ноября прошлого года стало известно, что Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра.

Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году. Позже МИД Финляндии получил ноту России о прекращении части энергосоглашения.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика