Yle: жители Финляндии продолжают ездить на работу в РФ после закрытия границы

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva/Roni Rekomaa

Жители Финляндии по-прежнему ездят на работу на территорию РФ, несмотря на закрытую границу между двумя государствами. Об этом сообщает издание Yle.

Журналисты указали, что на арендованной территории Сайменского канала граждане Финляндии продолжали выполнять свои обязательства по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

В целом обстановка на арендованной Хельсинки территории канала очень спокойная, отмечается в статье. Помимо самих финнов, здесь также находятся пограничники и таможенники РФ.

Ранее финские власти сообщили, что в случае открытия границы с Россией они готовы возобновить движение, но не на всех КПП. По их данным, перед закрытием трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

В начале ноября прошлого года стало известно, что Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра.

Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году. Позже МИД Финляндии получил ноту России о прекращении части энергосоглашения.