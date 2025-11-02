Россия остановит энергетическое соглашение с Финляндией по Вуоксе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, следует с официального портала правовой информации.

Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра. Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году.

Мишустин поручил МИД РФ проинформировать Финляндию о том, что Москва больше не обязана поставлять компенсационную энергию.

Ранее Владимир Путин пригрозил размещением ВС РФ на границе с Финляндией. Президент назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Таким образом, эти страны утратили нейтральный статус, отметил Путин. По его мнению, Швеция и Финляндия хотели поживиться в случае стратегического поражения России.

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией.

