Медведев сообщил о постройке Финляндией рядом с РФ инфраструктуры, пригодной для военных

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Финляндия строит на границе с Россией стены и заградительные сооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время своей рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Его слова приводит РИА Новости.

"Такая инфраструктура годится и для размещения воинских частей", – отметил он.

Политик также обратил внимание, что Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военное присутствие вблизи территории РФ.

При этом, по словам Медведева, Москва не может игнорировать, что Финляндия является частью НАТО, поскольку это предопределяет изменение российских военных подходов к устройству границы, а также к отражению возможных недружественных актов.

В связи с этим России необходимо повысить надежность защиты государственной границы и обеспечивать фортификационное оборудование территории регионов, указал он.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины являются "ересью" и "чушью". По его словам, они не будут иметь никаких последствий. Он также подчеркнул, что гарантии безопасности не могут быть разработаны без учета мнения России.

