Медведев назвал "ересью" предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности Украины

Фото: kremlin.ru

Предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины являются "ересью", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время своего визита на границу с Финляндией. Его слова приводит РИА Новости.

"Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", – подчеркнул Медведев.

Он также заявил, что эти предложения не будут иметь никаких последствий. По его словам, "коалиция желающих" "сама себе что-то там придумывает". Кроме того, никакие гарантии безопасности не могут быть разработаны без учета мнения России, указал политик.

"Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами", – резюмировал Медведев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что около 26 стран – участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину.

По его словам, военнослужащие этих государств будут обеспечивать безопасность, присутствовать на суше, в море или воздухе Украины. Они прибудут туда после прекращения боевых действий или установления мира.

