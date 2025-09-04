Около 26 стран из "коалиции желающих" заявили о готовности отправить войска на Украину

Фото: 123RF/vitold3212

Около 26 стран – участниц "коалиции желающих" заявили о готовности отправить войска на Украину, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи сообщества.

По его словам, эти страны пообещали развернуть войска на украинских территориях. Они будут обеспечивать безопасность, присутствовать на суше, в море или воздухе. Военнослужащие этих государств прибудут на Украину после прекращения боевых действий или установления мира.

При этом количество стран, которые примут участие в этих действиях, не окончательное, поскольку в настоящий момент еще несколько участников коалиции продолжают обдумывать свою позицию.

Сейчас, подчеркнул Макрон, соответствующие обязательства на себя взяли европейские, азиатские, тихоокеанские и канадские члены объединения. Более того, в ближайшее время сообщество хочет согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, <...> то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед", – подчеркнул президент Франции и добавил, что с его позицией согласен американский лидер Дональд Трамп.

Встреча представителей стран "коалиции желающих" прошла в Париже 4 сентября. На ней присутствовали украинский президент Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие политики.

После завершения переговоров участники коалиции позвонили Трампу. Они рассказали о результатах работы, а также выразили надежду на дальнейшее участие Штатов в разработке гарантий безопасности для Украины.