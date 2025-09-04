Зеленский и "коалиция желающих" созвонились с Трампом после встречи

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Torok

Участники "коалиции желающих" позвонили президенту США Дональду Трампу после завершения встречи по Украине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, участники встречи рассказали о результатах своей работы, а также выразили надежду на дальнейшее участие Штатов в разработке гарантий безопасности для Украины.

Встреча членов "коалиции желающих" состоялась в Париже в четверг, 4 сентября. Участие в ней принимали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры.

По данным СМИ, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул встречу с европейскими политиками через 20 минут после ее начала. При этом планировалось, что он вернется во время звонка американскому лидеру.

Также в этот день прошли переговоры Уиткоффа и Зеленского. Представитель украинского лидера Сергей Никифоров не стал раскрывать детали разговора.