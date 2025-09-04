El Pais: "коалиция желающих" оказалась в тупике из-за отсутствия четкой позиции США

Фото: AP Photo/Nathan Posner

"Коалиция желающих" оказалась в тупике при обсуждении возможной отправки войск на Украину из-за отсутствия четкой позиции США по данному вопросу. Об этом сообщает МК, ссылаясь на El Pais.

Выступающий в качестве источника издания немецкий дипломат охарактеризовал положение участников коалиции как "змеи, кусающей свой хвост".

Также в материале отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе предстоящих переговоров с европейскими партнерами намерен обсудить вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. При этом они не будут предусматривать размещение иностранных военных на территории его страны.

Как уточняет французский источник, несмотря на определенные успехи в обсуждении мер поддержки, стороны пока ждут одобрения от Вашингтона.

Однако при получении таких гарантий Украине ответственность за их выполнение не перейдет полностью на Европу. Более того, Зеленский сам признал, что сейчас "коалиция желающих" существует лишь в теоретической плоскости.

Ранее сообщалось, что организация готова направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. Ее члены выразили готовность помочь обезопасить небо и моря, а также восстановить армию страны.

В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Москва не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев. По его словам, в таких "гарантиях безопасности" нет необходимости.