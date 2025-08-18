00:17Политика
"Коалиция желающих" введет войска на Украину по завершении боев
Фото: 123RF/bumbledee
"Коалиция желающих" готова направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. Об этом говорится в коммюнике коалиции, которое опубликовала канцелярия британского премьера Кира Стармера.
По итогам виртуального совещания организации ее члены выразили готовность помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.
Коалиция высоко оценила обязательство президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Киеву, в которых европейские страны "будут играть жизненно важную роль".
В результате встречи "коалиции желающих" французский президент Эммануэль Макрон отметил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее решение Киев может принять в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения.
Европейские лидеры также собираются принять участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне 18 августа. К поездке присоединятся Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По итогам этой встречи американский лидер планировал провести трехсторонние переговоры с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.
