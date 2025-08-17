Европейские лидеры примут участие во встрече Трампа с Зеленским

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон для участия во встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

Корнелиус отметил, что поездка служит обмену информацией с американским лидером после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Темами встречи станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.

Reuters со ссылкой на официальное заявление Елисейского дворца сообщает, что французский президент Эммануэль Макрон также примет участие в предстоящей встрече.

"Президент <...> отправится завтра в Вашингтон для продолжения координации действий между европейскими государствами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", – говорится в заявлении.

К встрече присоединится и президент Финляндии Александр Стубб, говорится в заявлении на сайте офиса финского лидера. Помимо этого, в Вашингтон отправится и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник", – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

При этом британский премьер-министр Кир Стармер пока не планирует присоединяться к Зеленскому и другим европейским лидерам во время их визита в Вашингтон, передает BBC.

Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. После этого президент США рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

Между тем итальянский премьер-министр Джорджа Мелони хочет присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского. По данным СМИ, Мелони планирует показать свою роль в урегулировании украинского кризиса, которая отличается от роли других европейских лидеров.