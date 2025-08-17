Il Fatto Quotidiano: Мелони хочет поехать в США на встречу Трампа и Зеленского

17 августа, 08:40Политика
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони хочет присоединиться ко встрече президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, запланированной в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.
По данным издания, Мелони хочет показать свою роль в урегулировании украинского кризиса, которая отличается от роли других европейских лидеров.
Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. После этого президент США рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.
По информации СМИ, Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского конфликта.
