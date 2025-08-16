Мерц заявил, что решающую роль по Украине пока играют США

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Ключевую роль в урегулировании украинского конфликта пока играют Соединенные Штаты, а не европейцы, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц телеканалу ZDF.

Политик отметил, что, несмотря на сложность, переговоры по Украине начались. По его словам, они продолжатся уже в понедельник, 18 августа.

"Конечно, европейцы будут играть в этом определенную роль, но мы также не должны переоценивать себя. Сплоченность Европы важна, но решающую роль в этой войне пока будут играть Соединенные Штаты Америки", – заметил канцлер.

Он добавил, что только глава Белого дома Дональд Трамп обладает достаточной властью для того, чтобы повлиять на Москву с помощью военной силы или санкций.

Помимо этого, Мерц заявил, что полноценное мирное соглашение при посредничестве американцев лучше простой остановки конфликта.

"Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры между президентом Трампом и (украинским президентом Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским. Затем как можно скорее трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, чтобы затем быстро достичь соглашения. Если это удастся, это будет более ценно, чем перемирие", – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 августа, состоится встреча "коалиции желающих". Она пройдет в формате видеоконференции в 15:00 (16:00 по московскому времени) под председательством Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона.

По данным СМИ, политики собираются обсуждать "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".