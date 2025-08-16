Журналист Кэрролл: по Украине есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

По Украине есть предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе. Об этом со ссылкой на источник заявил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в соцети X.

По его словам, соглашение будет действовать до трехсторонней встречи Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Журналист также привел слова источника, заявившего, что небо даст сигналы о предварительных итогах саммита РФ и США.

Российско-американские переговоры прошли на Аляске. Путин заявил, что встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

