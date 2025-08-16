Путин заявил, что переговоры с США прошли в конструктивной атмосфере

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин заявил, что переговоры РФ и США на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Путин поблагодарил главу Белого дома за приглашение приехать на Аляску. Он назвал логичным проведение саммита двух стран именно в этом штате, так как Россия и США являются соседями.

Президент РФ подчеркнул, что поприветствовал американского коллегу как соседа. По словам Путина, на Аляске по сегодняшний день сохраняется большой объем культурного наследия Русской Америки.

"Важно, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события", – добавил он.

Путин также выразил признательность властям США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

Российский лидер отметил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом. Вместе с тем отношения РФ и США в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен Холодной войны".

"Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом", – подчеркнул Путин.

Тем не менее президент РФ поблагодарил американского коллегу за совместную работу, а также за доброжелательный и доверительный тон прошедшей беседы.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Спустя примерно 2 часа и 45 минут переговоры в узком составе завершились. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, атмосфера во время диалога Путина и Трампа была позитивной.

В преддверии саммита Трамп отмечал, что Россия и США имеют огромный потенциал для сотрудничества, в том числе экономического. Он также выразил уверенность, что российский президент хочет завершить конфликт на Украине.