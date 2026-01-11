Защита блогера Блиновской обжаловала ее приговор в кассации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Отмечается, что в марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. В настоящее время она этапирована в отряд женской исправительной колонии №1 во Владимирской области.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие установило, что она занизила размер своих доходов, используя 18 организаций и 3 ИП, что позволило ей уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил ее к 5 годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежа, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. При этом от ответственности за уклонение от уплаты налогов её освободили в связи с истечением срока давности.

Позже Блиновская просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 лет, но в отсрочке отказал.

Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что блогера могут направить в колонию №5. Адвокат Наталья Сальникова отмечала, что ее клиентка может отбыть срок в хозотряде СИЗО, а решение по этапированию будет принимать УФСИН. Позднее защита заявила, что ее не предупреждали о переводе Блиновской в колонию.