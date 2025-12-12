Форма поиска по сайту

12 декабря, 12:57

Шоу-бизнес

Адвокат Блиновской сообщила, что ее не уведомили об этапировании блогера в колонию

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что сторону защиты не предупредили об этапировании блогера в колонию. Слова юриста передает РИА Новости.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Блиновскую отправили в исправительную колонию № 1, которая расположена во Владимирской области. Там блогера включили в состав 10-го отряда, который считается привилегированным среди осужденных, поскольку входящие в него заключенные получают самую легкую работу.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, она занизила сумму своего заработка, воспользовавшись 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями. Это позволило ей уклониться от уплаты налогов.

В марте этого года суд приговорил блогера к 5 годам колонии по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Суд также взыскал с Блиновской штраф в размере миллиона рублей и запретил ей заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. Все имущество блогера и ее супруга было изъято в доход государства. Также от нее потребовали выплату в размере свыше 587 миллионов рублей.

Блиновская просила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Помимо этого, адвокаты блогера настаивали на изменении решения суда, исключив из него статью о легализации средств и два эпизода о неправомерном обороте средств платежей.

В результате Мосгорсуд смягчил вердикт Блиновской до 4,5 года. Однако просьбы блогера об отсрочке не были удовлетворены.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предполагала, что после озвученного приговора Блиновскую отправят для отбытия наказания в колонию № 5, которая находится в Можайском районе Подмосковья.

В свою очередь, Сальникова заявляла, что блогер может отбыть остаток своего срока в хозотряде СИЗО, а не в колонии. По ее словам, решение по этапированию в исправительное учреждение будет приниматься УФСИН.

