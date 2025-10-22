Суд в Москве арестовал недвижимость, переданную Блиновской родственникам

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Суд в Москве наложил арест на всю недвижимость, которую блогер Елена Блиновская передала отцу, матери и брату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Данную недвижимость финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина требует вернуть в ее конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок. Заявления об этом были поданы еще в апреле. Обеспечительные меры мотивированы необходимостью предупредить ущерб от возможного отчуждения заинтересованными лицами имущества должника.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Выяснилось, что она уменьшила размер своего заработка при помощи 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Позже суд приговорил блогера к 5 годам колонии за легализацию доходов и нелегальный оборот средств платежей, освободив от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей и обратили все имущество в доход государства.

Сама Блиновская потребовала предоставить ей отсрочку до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В итоге Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до 4,5 года, но не стал удовлетворять просьбы об отсрочке.