Блогер Мария Погребняк отреагировала на смягчение приговора Елене Блиновской

Московский городской суд отказался отсрочить заключение блогера Елены Блиновской, но смягчил ей приговор: срок ее наказания уменьшен с 5 до 4,5 года. Подробности дела инфлюенсера расскажет Москва 24.

"Ей нечем платить"

Московский городской суд провел заседание по обжалованию приговора блогера Елены Блиновской, известной также как "королева марафонов", 13 октября. Звезда соцсетей приняла в нем участие по видеосвязи, во время которой попросила отменить конфискацию имущества и дать ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее младшей дочерью Авророй 14-летнего возраста (сейчас девочке 5 лет).

В ходе заседания блогер заверила суд в своей готовности встать на учет, "строго соблюдать" все предписания и посвятить себя воспитанию четверых детей. Блиновская подчеркнула, что полностью раскаивается в содеянном и не представляет опасности для общества.





Елена Блиновская блогер Уважаемый суд, прошу не лишать моих детей матери. Они нуждаются во мне, в заботе, в воспитании. <…> Я не видела свою дочь с 3 лет, сейчас ей будет 6. Прошу суд проявить гуманность ко мне.

Однако суд отклонил апелляцию и отказал в отсрочке, при этом сократив срок лишения свободы с 5 до 4,5 года. Также Блиновской снизили срок запрета на занятие коммерческой деятельностью на один месяц и уменьшили сумму штрафа с 1 миллиона рублей до 950 тысяч.

В течение двух недель Блиновская будет отправлена из СИЗО в колонию, однако где именно она будет находиться, еще неизвестно, сообщила журналистам адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова. Также юрист отметила, что Блиновской в целом осталось провести за решеткой 1,5 года с учетом домашнего ареста и нахождения в СИЗО.

При этом во время заседания Сальникова просила суд прекратить уголовное преследование по делу о налогах за истечением срока давности. Адвокат отметила, что никто из свидетелей не говорил о личном участии "королевы марафонов" в финансовых операциях и регистрации юридических лиц и ИП. Как утверждает Сальникова, этим занимались сотрудники и супруг Блиновской, а сама Елена даже не была в курсе регистрации некоторых юрлиц. Защита блогера осталась недовольна решением суда, назвав его слишком суровым.

На прошедшем заседании также присутствовали родственники блогера: мать Блиновской Нина Останина расплакалась в суде и попросила освободить Елену.

"Пора ее отпустить. Каждый день плачу. Ей нечем платить. Самое большое желание детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама", – высказалась женщина.

Кроме того, на заседании выступил и отец Блиновской Олег Останин. Он рассказал, что дети Елены сейчас проживают то с ее родителями, то с родителями ее супруга, предпринимателя Алексея Блиновского. Останин также добавил, что все имущество, включая дом, купленный после рождения их дочери, арестовано.

После заседания мужчина подчеркнул в разговоре с журналистами, что сыновья и дочь Елены находятся "не в лучшем состоянии", скучают по матери и хотят ее увидеть.

В свою очередь, брат Блиновской Александр рассказал журналистам, что родственники звезды успели "адаптироваться" к ситуации за два года, но все еще испытывают трудности.

"Нет денег, чтобы с кредиторами рассчитаться. Вот получается, мое имущество, имущество родителей арестовано. Арестовано то имущество, которое [было получено], когда Лене, получается, три года было", – раскрыл Александр.

О решении в своих соцсетях высказалась и блогер Мария Погребняк: она выразила сожаление, что детям Елены придется расти без матери. По мнению Погребняк, тех, кто совершил экономические преступления, не обязательно заключать в колонию.

"Достаточно иных мер, ограничивающих права, но не свободу. А сейчас получится, что, кроме Елены, наказание будут нести и ее ни в чем не повинные дети", – отметила Мария.

Дело "королевы марафонов"

Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года. Блогер пыталась пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области на арендованном автомобиле Maybach. Согласно данным правоохранительных органов, "королева марафонов" планировала попасть на территорию Белоруссии, чтобы вылететь оттуда в одну из европейских стран.

Причиной задержания Блиновской стал ее огромный долг перед налоговой. Блогер использовала упрощенную систему налогообложения, с помощью которой снизила свои доходы и не доплатила более 918 миллионов рублей. При этом инфлюенсер успела легализовать не менее 700 миллионов из этих средств. Согласно данным ФНС, с целью уклонения от налогов Елена использовала около 20 организаций и три ИП.

В день задержания Блиновской были предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Тогда все счета блогера, ее недвижимость и транспортные средства были арестованы. Елену отправили под домашний арест в особняке в Подмосковье.

В январе 2024 года Блиновскую обвинили еще в двух эпизодах по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Согласно информации следствия, в 2019-м инфлюенсер незаконно использовала электронные ключи нескольких компаний с целью переводить с их счетов средства по собственному усмотрению. Тогда "королеву марафонов" могли лишить свободы на срок до 16 лет. В результате новых эпизодов и нарушений домашнего ареста Блиновскую поместили в СИЗО.

В ноябре 2024 года блогер была признана банкротом. Имущество Блиновской изъяли в пользу государства.

В январе этого года Елена признала вину по части неуплаты налогов. При этом блогер обвинила своих сотрудников в том, что они предоставляли ей неверную информацию о размерах налоговых недоимок. По словам Блиновской, она думала, что речь идет о меньших суммах.





Елена Блиновская блогер Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов. По остальным эпизодам я признаю факты, вменяемые мне в вину, а юридическая оценка останется за судом.

При этом Елена заверила, что якобы в момент задержания она не пыталась скрыться от следствия, а хотела покинуть Россию с целью выступления.

В феврале гособвинитель запросила у Савеловского суда Москвы наказание для Блиновской в виде 6 лет колонии общего режима, штраф суммой в 1,5 миллиона рублей, запрет заниматься коммерческой деятельностью на протяжении 5 лет, а также конфискацию арестованного имущества.

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил ей штраф в 1 миллион рублей. "Королева марафонов" была признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте денежных средств. Также с Елены взыскали более 587 миллионов рублей и забрали имущество, в том числе земельные участки, машино-места, деньги на счетах и другое, в пользу государства.