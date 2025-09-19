Сериал про создательницу "марафонов желаний" Елену Блиновскую выйдет в России

В 2026 году на экраны выйдет сериал, прототипом главной героини в котором стала автор курсов и "марафонов желаний" Елена Блиновская. О каких преступницах снимали сериалы в России и США, читайте в материале Москвы 24.

"Паучиха" – Елена Блиновская (2026)

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На российском стриминговом сервисе выйдет сериал "Паучиха". Главную роль в нем исполнит актриса Елена Лядова, известная по фильмам "Елена" и "Географ глобус пропил", рассказал продюсер Давид Кочаров в интервью изданию "Ведомости". Съемки начнутся осенью 2025 года, а премьера запланирована на 2026-й.

По данным СМИ, сюжет сериала развивается вокруг героини Милы Гоноровской, которая, притворяясь психологом, продает тренинги и курсы по решению различных проблем, пока на нее не заводят уголовное дело. От тюрьмы ее спасает талантливый адвокат, тогда мошенница решает заработать еще больше и придумывает новую схему обмана. Прототипом главной героини стала блогер Елена Блиновская.

Блогер прославилась в Сети как "королева марафонов" или "фея желаний". С 2018 года она проводила курсы по личностному росту, цена за которые начиналась от 3 тысяч рублей. При этом пакет с индивидуальным сопровождением стоил около 300 тысяч. Автор в числе прочего обещала покупателям научить их правильно мечтать.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в использовании упрощенной системы налогообложения, из-за чего она не доплатила в казну более 918 миллионов рублей. В марте 2025 года суд приговорил Елену к пяти годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.

"Изобретая Анну" – Анна Сорокина (2022)

Фото: кадр из фильма "Изобретая Анну"; режиссер - Дэвид Фрэнкел; производство - Netflix

Прототипом главной героини американского сериала "Изобретая Анну" стала аферистка российского происхождения Анна Сорокина. Девушка родилась в подмосковном городе Домодедово и жила там, пока ее семья не перебралась в Германию в 2007 году.

По данным СМИ, в 2016-м мошенница под псевдонимом Анна Делви и выдуманной биографией оказалась в США, где обманывала многочисленных знакомых. В течение 10 месяцев она выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки. Незаконные махинации с оплатой товаров и услуг позволяли ей вести роскошный образ жизни и демонстрировать его в социальных сетях.

Однако обман вскрылся, и в июле 2017 года ее арестовали. В мае 2019-го суд в Нью-Йорке приговорил Сорокину к 12 годам заключения за мошенничество и хищения в особо крупном размере. Однако уже в феврале 2021-го ее освободили из исправительного учреждения условно-досрочно за примерное поведение.

Сериал, посвященный Анне, вышел в 2022 году на платформе Netflix. Главную героиню сыграла актриса Джулия Гарнер. По сюжету, журналистка Вивиан находит необычное судебное дело: некую светскую львицу Анну Делви обвиняют в крупном мошенничестве. В течение нескольких лет девушка, пользуясь связями и историей о богатых родственниках, обворовывала своих богатых американских друзей, компании и банки США. Вивиан пытается выяснить, что происходит на самом деле.

Шоураннером выступила Шонда Раймс ("Анатомия страсти", "Как избежать наказания за убийство" и "Бриджертоны").

"Выбывшая" – Элизабет Холмс (2022)

Фото: кадр из фильма "Выбывшая"; режиссер - Майкл Шоуолтер; производство - Hulu

Американский сериал с Амандой Сайфред в главной роли вышел в 2022 году. Прототипом мошенницы в этом проекте стала предпринимательница Элизабет Холмс.

Девушка создала компанию Theranos в 2003 году и обещала разработать медицинское устройство, которое будет выполнять широкий спектр анализов всего по одной капле крови. По данным СМИ, за 10 лет работы Элизабет привлекла порядка 900 миллионов долларов инвестиционных средств. Однако осенью 2015 года в газете The Wall Street Journal вышло разоблачительное расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что уникальная разработка никогда не работала так, как было заявлено. При этом сомнения о точности аппарата высказывали даже сотрудники Theranos, ссылаясь на то, что Элизабет могла об этом знать, сообщали СМИ.

Летом 2018 года Элизабет Холмс, а также ее экс-супругу и генеральному директору Theranos Рамешу Балвани предъявили обвинения. Их признали виновными в обмане инвесторов. В 2022 году мужчину приговорили к 13 годам колонии, а Элизабет – к 11. Мошенницу также обязали выплатить компенсацию пострадавшим в размере 452 миллионов долларов.

В сериале отразили период жизни Холмс, начиная с ее учебы в университете, заканчивая арестом. Согласно сюжету, героиня мечтает достичь такого же успеха, как Стив Джобс. Для этого она придумывает устройство, внешне напоминающее iPod, но по своему функционалу представляющее собой глюкометр. Однако проект оказался недоработан и устройство выдавало клиентам ложные данные, но ради денег от инвесторов и славы героиня сериала сознательно пошла на обман.





"Сонька – Золотая Ручка" – Софья Блювштейн (2007)

Фото: кадр из фильма "Сонька – Золотая Ручка"; режиссер – Виктор Мережко; производство – Kinopiter Film Company

Российский сериал, снятый в 2007 году режиссером Виктором Мережко, рассказывает об аферистке и мошеннице конца XIX века Софье Блювштейн. Сериал основан на реальных фактах из жизни воровки. Девушка прославилась в криминальном мире под псевдонимом "Золотая ручка". Главную роль исполнила Анастасия Микульчина.

По данным СМИ, Блювштейн с 1866 года занималась грабежом, постоянно переезжая с места на место. Добычей девушки чаще всего становились ювелирные украшения, личные вещи и крупные суммы денег, принадлежащие ее знакомым и возлюбленным.

Ходили слухи, что Софья обворовывала ювелирные магазины: прятала камни под длинные ногти или в специальных отверстиях в подошвах туфель.

В 1885 году Блювштейн схватила полиция в Смоленске. Ее приговорили к трем годам каторжных работ на Сахалине и сорока ударам плетьми за крупные кражи и мошенничество. Трижды пыталась бежать, но безуспешно. В 1898 году была освобождена.

Согласно сюжету сериала, девушка по имени Софья, используя свои манеры, внешность и ум, грабит ювелирные магазины и аристократов. По данным сайта "Кинопоиск", сериал снял на основе материалов уголовных дел начала ХХ века. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Одессе, Ялте, Карелии.