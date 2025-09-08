Экранизация "Грозового перевала" с Марго Робби подверглась критике еще до премьеры

Экранизация "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди увидит свет в 2026 году, однако зрители уже раскритиковали будущую ленту. Поклонники романа остались недовольны интерпретацией сюжета и подбором актеров. Какие еще голливудские проекты вызвали волну негодования до премьеры, читайте в материале Москвы 24.

"Грозовой перевал" (2026)

Фото: Warner Bros. Pictures

Премьера новой экранизации романа Эмилии Бронте "Грозовой перевал" запланирована на 14 февраля 2026 года. Постановщиком выступила Эмиральд Феннел, а главные роли исполнили голливудские звезды Марго Робби и Джейкоб Элорди. 4 сентября компания Warner Bros показала первый тизер, а в городах Великобритании и США появились рекламные щиты с постерами предстоящей картины. Однако увиденное вызвало волну критики со стороны интернет-пользователей.

Часть возмущений касалась подбора актеров. Фанаты книги высказывали свое недовольство еще год назад, когда стало известно, что роль 17-летней Кэтрин Эрншо исполнит Марго Робби, которой на момент съемок было 34 года. Фанаты писали в соцсетях, что взрослая и сексуальная актриса-блондинка будто стирает главный трагизм истории и не подходит для образа хрупкой и бледной темноволосой англичанки.

Выбор актера Джейкоба Элорди на роль темнокожего Хитклиффа, который постоянно подвергался оскорблениям и дискриминации по расовому признаку, тоже не понравился интернет-пользователям. Они посчитали, что таким образом убивается социальный подтекст оригинала. Кроме того, критики выражали мнение, что актеры смотрятся вместе не гармонично.

В ответ на негатив кастинг-директор проекта Кармел Кокрейн в интервью Deadline призвала всех подождать выхода фильма. По ее словам, поскольку книга не основана на реальных событиях, можно допустить некоторые вольности в ее интерпретации.





Кармел Кокрейн кастинг-директор проекта В одном комментарии говорилось, что кастинг-директора следует расстрелять. Но просто подождите, пока вы не увидите финальный результат. Тогда вы сможете решить, хотите ли вы стрелять в меня или нет. Но на самом деле здесь не нужно быть точным. Это всего лишь книга. Она не основана на реальных событиях. Это все искусство.

Еще одна претензия со стороны поклонников романа коснулась выбора костюмов. Скандал начался после публикации кадров со съемок, на которых Марго Робби появилась в объемном белом свадебном платье с фатой. Пользователи отметили, что подобный фасон вошел в моду только после 1840 года, а действие романа происходит на полвека раньше.

Позже в Сети появилось предположение, что это все же не полноценная экранизация, а вольная интерпретация, поэтому действие романа могло быть перенесено, например, в середину 19-го века.

Сериал "Гарри Поттер" (2027)

Фото: Home Box Office

Съемки нового сериала о волшебнике Гарри Поттере также не обошлись без скандалов, связанных с подбором актеров. Например, поклонникам оригинальных фильмов не понравилось, что на роль профессора Северуса Снейпа утвердили темнокожего актера Паапу Эссьеду.

Позже два авторитетных онлайн-коммьюнити, посвященных миру "Гарри Поттера", Harry Potter Universe и Daily Harry Potter, заявили, что продюсеры HBO могут лишить Эссьеду роли на фоне скандала. Но до сих пор официально эту информацию студия не подтвердила.

Общественное недовольство также вызвало решение продюсеров утвердить на роль Гермионы Грейнджер актрису Арабеллу Стэнтон. Некоторые фанаты франшизы посчитали, что ее внешний вид не соответствует их представлениям о персонаже. Это же коснулось и актеров Аластера Стаута и Доминика Маклафлина, которые сыграют в сериале роли Рона Уизли и Гарри Поттера соответственно.

Сериал зрители увидят в 2027 году на стриминговой-платформе HBO. Съемки первых серий состоялись летом 2025 года в Ливсдене, где снимали и фильмы.

"Белоснежка" (2025)

Фото: Disney Enterprises Inc.

Экранизация мультфильма от студии Disney "Белоснежка" вышла в мировой прокат 19 марта 2025 года. Однако фильм начал проваливаться еще до премьеры. В итоге, по данным СМИ, мировые сборы фильма, на который потратили 250 миллионов долларов, составили 205 миллионов.

Первые проблемы начались в 2021 году, когда стало известно, что роль главной героини исполнит звезда "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер. Актриса в нескольких интервью подчеркивала, что имеет колумбийские корни.

Кроме того, многие считали спорным и образы семи гномов: их создали с помощью компьютерной графики, назвали "волшебными существами", и они оказались разного роста, пола и расы. По информации СМИ, актеры-карлики были возмущены решением Disney оставить их без работы, назвав его "абсолютно абсурдным и в каком-то смысле дискриминационным".

Далее разгорелся скандал вокруг политических предпочтений исполнительниц главных ролей. Галь Гадот поддержала Израиль, а Рейчел Зеглер в своих социальных сетях высказалась в поддержку Палестины в разгоревшемся военном конфликте. После этого в адрес Гадот стали поступать угрозы, и студии пришлось усилить ее охрану.

Помимо этого, выходу картины помешала забастовка продюсеров, и премьеру перенесли с 2024 года на 2025-й. Многочисленные скандалы в итоге привели к тому, что в марте голливудская премьера фильма прошла без традиционной красной ковровой дорожки и прессы.