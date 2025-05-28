Джоан Роулинг оценила выбор актеров на главные роли в сериале о Гарри Поттере

Телекомпания HBO утвердила основной состав актеров будущего сериала о Гарри Поттере. Реакция поклонников вновь оказалась неоднозначной. Чем фанатов не устроил каст одного из самых ожидаемых проектов, расскажет Москва 24.

"У нее зубы Гермионы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/HBO

27 мая стало известно, что телекомпания HBO выбрала актеров на главные роли в новом сериале о Гарри Поттере, который выйдет на экраны в 2027 году. "Мальчика, который выжил", сыграет Доминик Маклафлин. По данным СМИ, это будет первая главная роль в карьере подростка: пока на его счету лишь работа в фильме Grow, где он делил съемочную площадку с Ником Фростом – новым исполнителем роли Хагрида (лента выйдет в прокат в этом году).

Гермиону Грейнджер на экране воплотит начинающая британская актриса Арабелла Стэнтон. Проект станет для нее первой работой на большом экране. До этого девочка участвовала в нескольких мюзиклах на сцене лондонского театра Вест-Энд, дебютировав в 2023 году.

Для Аластера Стаута роль Рона Уизли вообще станет первой в карьере. Как пишут СМИ, реального актерского опыта у мальчика нет, пока он успел сняться лишь в рекламе картофеля. По словам шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера Марка Майлода, на роль в сериале юношу выбрали за индивидуальность, которая позволит создать свежий образ Рона Уизли.

"Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране", – сообщили они журналистам.

Оценила юных актеров и сама автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.





Джоан Роулинг писатель, автор книг о Гарри Поттере Все трое замечательные. Я не могу быть счастливее.

Однако мнения поклонников саги по этому поводу разделились. Больше всего споров вызвала кандидатура Арабеллы Стэнтон. Одни комментаторы отметили, что внешность девочки во многом совпадает с книжным описанием Гермионы с "длинной гривой каштановых волос" и "довольно большими и выступающими передними зубами".

"Это буквально Гермиона Грейнджер"; "у нее волосы и зубы Гермионы, я в восторге", – так писали некоторые пользователи Сети.

Скептики же обратили внимание на смуглую кожу актрисы.

"Почему не все актеры темнокожие?" – задается вопросом часть комментаторов, делая отсылку к Паапа Эссьеду, которого раннее утвердили на роль Северуса Снегга.

"Полный бойкот такому актерскому составу. Гарри Поттер – главный герой, вообще не подходит на эту роль, щеки круглые, там был худенький паренек", – рассуждали те, кого не устроила и внешность нового Гарри.

Всего в пробах в сериал приняло участие свыше 30 тысяч человек. Кастинг на главные роли для детей из Великобритании и Ирландии был объявлен осенью 2024 года.

Второстепенные герои

Фото: legion-media.com/James Warren/Famous Images/Sipa USA

14 апреля американский телеканал HBO объявил и других актеров, которые сыграют в новом сериале.

Альбус Дамблдор – Джон Литгоу

Минерва МаКгонагалл – Джанет Мактир

Северус Снейп – Паапа Эссьеду

Рубеус Хагрид – Ник Фрост

Профессор Квиррелл – Люк Таллон

Аргус Филч – Пол Уайтхаус

Наибольшие дискуссии вызвало утверждение Паапы Эссьеду (в оригинальной экранизации Снейпа сыграл Алан Рикман). Поклонники пришли в ярость и даже писали, что не будут смотреть сериал.

Хейтеры уверены, что внешность актера исказит смыслы первоисточника. К тому же скептики считают, что Эссьеду выглядит слишком мягким и добрым, поэтому не сможет воплотить неприятного, грозного преподавателя и бывшего сторонника Волан-де-Морта.

Ожидается, что премьера сериала состоится на стриминговой площадке HBO Max в 2027 году. Проект рассчитан на 10 лет. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг автора поттерианы (Джоан Роулинг в последние годы обвиняли в том числе в расизме), писательница выступит исполнительным продюсером сериала.