Джоан Роулинг оценила выбор актеров на главные роли в сериале о Гарри Поттере

Телекомпания HBO утвердила основной состав актеров будущего сериала о Гарри Поттере. Реакция поклонников вновь оказалась неоднозначной. Чем фанатов не устроил каст одного из самых ожидаемых проектов, расскажет Москва 24.
"У нее зубы Гермионы"
27 мая стало известно, что телекомпания HBO выбрала актеров на главные роли в новом сериале о Гарри Поттере, который выйдет на экраны в 2027 году. "Мальчика, который выжил", сыграет Доминик Маклафлин. По данным СМИ, это будет первая главная роль в карьере подростка: пока на его счету лишь работа в фильме Grow, где он делил съемочную площадку с Ником Фростом – новым исполнителем роли Хагрида (лента выйдет в прокат в этом году).
Гермиону Грейнджер на экране воплотит начинающая британская актриса Арабелла Стэнтон. Проект станет для нее первой работой на большом экране. До этого девочка участвовала в нескольких мюзиклах на сцене лондонского театра Вест-Энд, дебютировав в 2023 году.
Для Аластера Стаута роль Рона Уизли вообще станет первой в карьере. Как пишут СМИ, реального актерского опыта у мальчика нет, пока он успел сняться лишь в рекламе картофеля. По словам шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера Марка Майлода, на роль в сериале юношу выбрали за индивидуальность, которая позволит создать свежий образ Рона Уизли.
"Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране", – сообщили они журналистам.
Оценила юных актеров и сама автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Однако мнения поклонников саги по этому поводу разделились. Больше всего споров вызвала кандидатура Арабеллы Стэнтон. Одни комментаторы отметили, что внешность девочки во многом совпадает с книжным описанием Гермионы с "длинной гривой каштановых волос" и "довольно большими и выступающими передними зубами".
"Это буквально Гермиона Грейнджер"; "у нее волосы и зубы Гермионы, я в восторге", – так писали некоторые пользователи Сети.
Скептики же обратили внимание на смуглую кожу актрисы.
"Почему не все актеры темнокожие?" – задается вопросом часть комментаторов, делая отсылку к Паапа Эссьеду, которого раннее утвердили на роль Северуса Снегга.
"Полный бойкот такому актерскому составу. Гарри Поттер – главный герой, вообще не подходит на эту роль, щеки круглые, там был худенький паренек", – рассуждали те, кого не устроила и внешность нового Гарри.
Всего в пробах в сериал приняло участие свыше 30 тысяч человек. Кастинг на главные роли для детей из Великобритании и Ирландии был объявлен осенью 2024 года.
Второстепенные герои
14 апреля американский телеканал HBO объявил и других актеров, которые сыграют в новом сериале.
- Альбус Дамблдор – Джон Литгоу
- Минерва МаКгонагалл – Джанет Мактир
- Северус Снейп – Паапа Эссьеду
- Рубеус Хагрид – Ник Фрост
- Профессор Квиррелл – Люк Таллон
- Аргус Филч – Пол Уайтхаус
Наибольшие дискуссии вызвало утверждение Паапы Эссьеду (в оригинальной экранизации Снейпа сыграл Алан Рикман). Поклонники пришли в ярость и даже писали, что не будут смотреть сериал.
Хейтеры уверены, что внешность актера исказит смыслы первоисточника. К тому же скептики считают, что Эссьеду выглядит слишком мягким и добрым, поэтому не сможет воплотить неприятного, грозного преподавателя и бывшего сторонника Волан-де-Морта.
Ожидается, что премьера сериала состоится на стриминговой площадке HBO Max в 2027 году. Проект рассчитан на 10 лет. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг автора поттерианы (Джоан Роулинг в последние годы обвиняли в том числе в расизме), писательница выступит исполнительным продюсером сериала.