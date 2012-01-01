Исполнитель роли Хагрида в новом "Гарри Поттере" пообещал не подвести предшественника

Стали известны актеры, которые сыграют в новой экранизации "Гарри Поттера". Некоторые кандидатуры вызвали споры и полярные мнения среди фанатов истории о волшебнике из Хогвартса. Подробности – в материале Москвы 24.

Кто утвержден

Актер Ник Фрост сыграет Хагрида. Фото: Getty Images Archive/Cedric Ribeiro

14 апреля СМИ сообщили, что американский телеканал HBO официально представил некоторых актеров, которые сыграют в новом сериале про Гарри Поттера.

Альбус Дамблдор – Джон Литгоу

Минерва МаКгонагалл – Джанет Мактир

Северус Снейп – Паапа Эссьеду

Рубеус Хагрид – Ник Фрост

Профессор Квиррелл – Люк Таллон

Аргус Филч – Пол Уайтхаус

Вскоре актер Ник Фрост, который должен сыграть Хагрида, выложил в соцсетях проникновенный пост, который посвятил покойному Робби Колтрейну, воплотившему его героя в оригинальных фильмах.





Ник Фрост актер Спасибо, что доверили мне такого верного, доброго и храброго полувеликана, как Рубеус Хагрид. Робби, обещаю, что не подведу тебя.

Первым утвержденным актером нового сериала стал исполнитель роли Альбуса Дамблдора Джон Литгоу. Артист сам рассказал об этом в одном из интервью еще в конце февраля. Он заявил журналистам, что такой долгосрочный проект может стать для него последним, ведь сейчас ему 79 лет, а к моменту окончания съемок будет 89. Джон назвал приглашение в сериал неожиданным и заявил, что приятно взволнован, хоть ему и страшно, ведь это решение "определит последнюю главу" его жизни.

При этом имена исполнителей главных ролей – Гарри, Рона и Гермионы – пока неизвестны. По данным СМИ, заявки подали более 32 000 человек. Известно, что претенденты проходили прослушивания в рамках открытого кастинга для британских и ирландских актеров, объявленного в начале 2024 года.

"Вдохновляющий кастинг"

Актер Паапе Эссьеду сыграет Северуса Снегга. Фото: Shane Anthony Sinclair/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Еще в 2022 году издание Daily Mail сообщало, что создатели сериала стремятся сделать актерский состав расово разнообразным. Такие заявления уже тогда насторожили поклонников поттерианы.

Повод для недовольства у фанатов появился в декабре прошлого года. Тогда в СМИ стали ходить слухи, что темнокожему британскому актеру Паапе Эссьеду предложили роль Снейпа. Поклонники были в ярости и даже писали, что не будут смотреть сериал, если на роль Снейпа, которого в оригинальной киносаге сыграл Алан Рикман, утвердят Эссьеду.

Сейчас, когда слухи получили официальное подтверждение, многие фанаты так же негодуют: они считают, что другая раса героя исказит смыслы первоисточника. К тому же хейтеры считают, что Эссьеду выглядит слишком мягким и добрым, поэтому не сможет воплотить неприятного, грозного преподавателя и бывшего сторонника Волан-де-Морта.

При этом часть фанатов менее категорична. Они переживают, что Эссьеду не избежать сравнений с Аланом Рикманом и они будут не в пользу первого. Правда, нашлись и те, кто встал на защиту актера. Интернет-пользователи, которые видели игру Паапы в театре, уверяют, что он феноменальный артист.

Выбор американского актера Джона Литгоу на роль Дамблдора тоже вызвал противоречивую реакцию в Сети.

"Дамблдор – британец, а Литгоу – из США", "ничего не имею против Джона Литгоу, но Дамблдор и вся франшиза о Гарри Поттере – британцы", "WarnerBros должны буквально вытащить что-то из шляпы, чтобы спасти Гарри Поттера. Джон Литгоу в роли Дамблдора, кажется, отобьет у многих людей желание посмотреть фильм", – высказались фанаты.

Однако нашлись и те, кто воспринял все утвержденные кандидатуры с воодушевлением.

"Это вдохновляющий кастинг. Отличный выбор", "с таким кастом сериал просто обязан быть классным", "Джон Литгоу в роли Дамблдора и Ник Фрост в роли Хагрида – идеально!" – считают оптимистично настроенные поклонники франшизы.

Ожидается, что проект выйдет на экраны в 2027 году, будет длиться 10 лет, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг автора книг о Гарри Поттере (Джоан Роулинг в последние годы обвиняли в том числе в расизме), писательница выступит исполнительным продюсером сериала.