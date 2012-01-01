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15 апреля, 19:31

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Исполнитель роли Хагрида в новом "Гарри Поттере" пообещал не подвести предшественника

Идеально или провал? В Сети обсуждают утвержденных актеров сериала про Гарри Поттера

Стали известны актеры, которые сыграют в новой экранизации "Гарри Поттера". Некоторые кандидатуры вызвали споры и полярные мнения среди фанатов истории о волшебнике из Хогвартса. Подробности – в материале Москвы 24.

Кто утвержден

Актер Ник Фрост сыграет Хагрида. Фото: Getty Images Archive/Cedric Ribeiro

14 апреля СМИ сообщили, что американский телеканал HBO официально представил некоторых актеров, которые сыграют в новом сериале про Гарри Поттера.

  • Альбус Дамблдор – Джон Литгоу
  • Минерва МаКгонагалл – Джанет Мактир
  • Северус Снейп – Паапа Эссьеду
  • Рубеус Хагрид – Ник Фрост
  • Профессор Квиррелл – Люк Таллон
  • Аргус Филч – Пол Уайтхаус

Вскоре актер Ник Фрост, который должен сыграть Хагрида, выложил в соцсетях проникновенный пост, который посвятил покойному Робби Колтрейну, воплотившему его героя в оригинальных фильмах.

Спасибо, что доверили мне такого верного, доброго и храброго полувеликана, как Рубеус Хагрид. Робби, обещаю, что не подведу тебя.
Ник Фрост
актер

Первым утвержденным актером нового сериала стал исполнитель роли Альбуса Дамблдора Джон Литгоу. Артист сам рассказал об этом в одном из интервью еще в конце февраля. Он заявил журналистам, что такой долгосрочный проект может стать для него последним, ведь сейчас ему 79 лет, а к моменту окончания съемок будет 89. Джон назвал приглашение в сериал неожиданным и заявил, что приятно взволнован, хоть ему и страшно, ведь это решение "определит последнюю главу" его жизни.

При этом имена исполнителей главных ролей – Гарри, Рона и Гермионы – пока неизвестны. По данным СМИ, заявки подали более 32 000 человек. Известно, что претенденты проходили прослушивания в рамках открытого кастинга для британских и ирландских актеров, объявленного в начале 2024 года.

"Вдохновляющий кастинг"

Актер Паапе Эссьеду сыграет Северуса Снегга. Фото: Shane Anthony Sinclair/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Еще в 2022 году издание Daily Mail сообщало, что создатели сериала стремятся сделать актерский состав расово разнообразным. Такие заявления уже тогда насторожили поклонников поттерианы.

Повод для недовольства у фанатов появился в декабре прошлого года. Тогда в СМИ стали ходить слухи, что темнокожему британскому актеру Паапе Эссьеду предложили роль Снейпа. Поклонники были в ярости и даже писали, что не будут смотреть сериал, если на роль Снейпа, которого в оригинальной киносаге сыграл Алан Рикман, утвердят Эссьеду.

Сейчас, когда слухи получили официальное подтверждение, многие фанаты так же негодуют: они считают, что другая раса героя исказит смыслы первоисточника. К тому же хейтеры считают, что Эссьеду выглядит слишком мягким и добрым, поэтому не сможет воплотить неприятного, грозного преподавателя и бывшего сторонника Волан-де-Морта.

При этом часть фанатов менее категорична. Они переживают, что Эссьеду не избежать сравнений с Аланом Рикманом и они будут не в пользу первого. Правда, нашлись и те, кто встал на защиту актера. Интернет-пользователи, которые видели игру Паапы в театре, уверяют, что он феноменальный артист.

Выбор американского актера Джона Литгоу на роль Дамблдора тоже вызвал противоречивую реакцию в Сети.

"Дамблдор – британец, а Литгоу – из США", "ничего не имею против Джона Литгоу, но Дамблдор и вся франшиза о Гарри Поттере – британцы", "WarnerBros должны буквально вытащить что-то из шляпы, чтобы спасти Гарри Поттера. Джон Литгоу в роли Дамблдора, кажется, отобьет у многих людей желание посмотреть фильм", – высказались фанаты.

Однако нашлись и те, кто воспринял все утвержденные кандидатуры с воодушевлением.

"Это вдохновляющий кастинг. Отличный выбор", "с таким кастом сериал просто обязан быть классным", "Джон Литгоу в роли Дамблдора и Ник Фрост в роли Хагрида – идеально!" – считают оптимистично настроенные поклонники франшизы.

Ожидается, что проект выйдет на экраны в 2027 году, будет длиться 10 лет, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг автора книг о Гарри Поттере (Джоан Роулинг в последние годы обвиняли в том числе в расизме), писательница выступит исполнительным продюсером сериала.

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