Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 15:44

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Тина Канделаки подтвердила, что Кристину Асмус уволили из проекта "Склиф"

"Это не Мордюкова": коллеги Асмус отреагировали на скандал вокруг ее ухода из "Склифа"

Актриса Кристина Асмус оказалась в центре громкого скандала: по данным СМИ, ее выгнали со съемочной площадки за неподобающее поведение. При этом сама актриса и ее представитель уверяют, что информация не соответствует действительности. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Непростой, но необходимый шаг"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Asmus Kristina

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала "Склиф", где актриса исполняла главную роль, сообщили СМИ 9 апреля. По данным журналистов, бывшую жену шоумена Гарика Харламова уволили за неподобающее поведение. Якобы Кристина опаздывала на съемки, настаивала на изменениях в сценарии и требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера. Кроме того, актриса скандалила с коллегами, причем больше всего доставалось от Асмус исполнителю главной мужской роли Матвею Лыкову, отмечал ряд изданий.

Звезда сериала "Текст" оперативно отреагировала на скандальные новости.

"Это клевета. Берегите себя", – лаконично написала Кристина в своем телеграм-канале.

Однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила изданию StarHit, что актрису действительно уволили, хотя это решение и далось нелегко.

Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг.
Тина Канделаки
директор телеканала ТНТ

Однако позднее представитель актрисы Мария Нисанова опровергла слова Канделаки. Агент Асмус сказала, что конфликта не было, а Кристина просто отработала финальный день.

"Это изначально запланированный крайний съемочный день, который прошел в штатном режиме. Группа поздравила актрису, ей подарили цветы, сделали фото на память и она с удовольствием поехала за дочерью. Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми. А главное, вовремя: по окончанию съемочного периода", – заявила Мария.

Нисанова добавила, что переговоры между студией и Кристиной на темы изменения сценария или указания ее в титрах в иной должности не велись. Да и представитель Асмус "была свидетелем теплой дружбы" Лыкова и актрисы, так что ни о какой вражде между коллегами и речи быть не может.

"Скандальная личность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Модель Алена Кравец высказалась в интервью изданию "Аргументы и факты", что Асмус таким поведением ставит под угрозу свою карьеру.

Асмус – это не Мордюкова, не Фрейндлих, не Неелова. А ведет себя так, словно таких, как она, не было, нет и не будет. Но она тем самым ставит крест на своей карьере. Режиссеры и продюсеры узнают про ее выходки и просто перестанут приглашать. Будет потом носить еду актерам на площадке или хлопушкой хлопать.
Алена Кравец
модель

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что, хотя Асмус и талантлива, такое поведение на съемочной площадке неприемлемо.

"Зная Кристину, я могу сказать, что она достаточно импульсивная, очень скандальная личность. Безусловно, профессиональная. Она действительно талантливая, яркая, харизматичная. <...> Подобные выходки неприемлемы, и по этой причине, наверное, теперь могут и отказаться от сотрудничества с ней какие-то режиссеры, продюсеры. А могут и наоборот, где-то ее возвышать, восхвалять. Здесь, наверное, будет уже зависеть от проекта, от ситуации", – считает Дворцов.

В конце марта в беседе с изданием Woman.ru продюсер предположил, что именно сложный характер Асмус мог стать причиной разрыва отношений с продюсером Ильей Бурцом, с которым актриса рассекретила роман лишь в ноябре прошлого года.

В свою очередь, год назад телесваха Роза Сябитова в одном из интервью делилась впечатлениями от совместной работы с Асмус.

"Она как нам всем там прикурить давала, начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. У нее характер – мама не горюй", – заявила Роза.

Тогда же телеведущая предположила, что из-за жесткого нрава Кристины мог распасться и ее брак с Гариком Харламовым.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика