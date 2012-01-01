Тина Канделаки подтвердила, что Кристину Асмус уволили из проекта "Склиф"

Актриса Кристина Асмус оказалась в центре громкого скандала: по данным СМИ, ее выгнали со съемочной площадки за неподобающее поведение. При этом сама актриса и ее представитель уверяют, что информация не соответствует действительности. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Непростой, но необходимый шаг"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Asmus Kristina

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала "Склиф", где актриса исполняла главную роль, сообщили СМИ 9 апреля. По данным журналистов, бывшую жену шоумена Гарика Харламова уволили за неподобающее поведение. Якобы Кристина опаздывала на съемки, настаивала на изменениях в сценарии и требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера. Кроме того, актриса скандалила с коллегами, причем больше всего доставалось от Асмус исполнителю главной мужской роли Матвею Лыкову, отмечал ряд изданий.

Звезда сериала "Текст" оперативно отреагировала на скандальные новости.

"Это клевета. Берегите себя", – лаконично написала Кристина в своем телеграм-канале.

Однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила изданию StarHit, что актрису действительно уволили, хотя это решение и далось нелегко.





Тина Канделаки директор телеканала ТНТ Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг.

Однако позднее представитель актрисы Мария Нисанова опровергла слова Канделаки. Агент Асмус сказала, что конфликта не было, а Кристина просто отработала финальный день.

"Это изначально запланированный крайний съемочный день, который прошел в штатном режиме. Группа поздравила актрису, ей подарили цветы, сделали фото на память и она с удовольствием поехала за дочерью. Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми. А главное, вовремя: по окончанию съемочного периода", – заявила Мария.

Нисанова добавила, что переговоры между студией и Кристиной на темы изменения сценария или указания ее в титрах в иной должности не велись. Да и представитель Асмус "была свидетелем теплой дружбы" Лыкова и актрисы, так что ни о какой вражде между коллегами и речи быть не может.

"Скандальная личность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Модель Алена Кравец высказалась в интервью изданию "Аргументы и факты", что Асмус таким поведением ставит под угрозу свою карьеру.





Алена Кравец модель Асмус – это не Мордюкова, не Фрейндлих, не Неелова. А ведет себя так, словно таких, как она, не было, нет и не будет. Но она тем самым ставит крест на своей карьере. Режиссеры и продюсеры узнают про ее выходки и просто перестанут приглашать. Будет потом носить еду актерам на площадке или хлопушкой хлопать.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" заявил, что, хотя Асмус и талантлива, такое поведение на съемочной площадке неприемлемо.

"Зная Кристину, я могу сказать, что она достаточно импульсивная, очень скандальная личность. Безусловно, профессиональная. Она действительно талантливая, яркая, харизматичная. <...> Подобные выходки неприемлемы, и по этой причине, наверное, теперь могут и отказаться от сотрудничества с ней какие-то режиссеры, продюсеры. А могут и наоборот, где-то ее возвышать, восхвалять. Здесь, наверное, будет уже зависеть от проекта, от ситуации", – считает Дворцов.

В конце марта в беседе с изданием Woman.ru продюсер предположил, что именно сложный характер Асмус мог стать причиной разрыва отношений с продюсером Ильей Бурцом, с которым актриса рассекретила роман лишь в ноябре прошлого года.

В свою очередь, год назад телесваха Роза Сябитова в одном из интервью делилась впечатлениями от совместной работы с Асмус.

"Она как нам всем там прикурить давала, начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. У нее характер – мама не горюй", – заявила Роза.

Тогда же телеведущая предположила, что из-за жесткого нрава Кристины мог распасться и ее брак с Гариком Харламовым.