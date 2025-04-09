Актриса Асмус прокомментировала слухи о скандале на съемках сериала "Склиф"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российская актриса Кристина Асмус отреагировала на слухи о скандале на съемках сериала "Склиф" в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что актрису выгнали со съемочной площадки, поскольку она срывала съемки и ссорилась с коллегами. Кроме того, Асмус якобы требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера и не планировала ни с кем контактировать и налаживать рабочий процесс.

"Это клевета. Берегите себя", – написала Асмус.

В декабре прошлого года команда сериала "Склиф" приостанавливала съемочный процесс из-за травмы актрисы. Тогда Асмус рассказывала, что во время хирургического вмешательства медики обнаружили в правом колене, помимо разрыва передней крестообразной связки, разрыв мениска.