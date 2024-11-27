Актриса Кристина Асмус появилась на мероприятии с новым возлюбленным и кольцом

Фото: телеграм-канал PEOPLETALK

Российская актриса Кристина Асмус пришла на премьеру сериала "Первый номер" в компании с продюсером сериалов "Беспринципные" и "Райцентр" Ильей Бурцом, передает Super.ru.

На премьере актриса и продюсер держались за руки, а после вместе уехали с мероприятия.

Сайт "Комсомольской правды" уточняет, что на безымянном пальце у Асмус можно было заметить кольцо, похожее на обручальное.

По версии издания, актриса специально демонстрировала украшение фотографам, поэтому, вероятно, таким образом Асмус решила подразнить общественность. При этом пока пара не комментировала свои отношения.

В конце октября 2020 года суд официально расторг брак юмориста Гарика Харламова и Асмус. Шоумен и актриса рассказали о разводе в социальных сетях в июне этого года. Они отметили, что их расставание никак не связано со съемками фильма "Текст".

Асмус также рассказывала об угрозах Харламова и запрете съезжать из их общего дома. По ее словам, бывший муж запретил ей менять место жительства.

