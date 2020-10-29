Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

Фото: instagram.com/asmuskristina

Суд официально расторг брак шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Информация была подтверждена адвокатом Асмус, сообщает Пятый канал. Дочь пары будет жить с матерью.

"Бракоразводный процесс полностью завершен. Что касается имущества, я думаю, что они договорятся во внесудебном порядке", – уточняет Анатолий Кучерена.

Харламов и Асмус рассказали о разводе в социальной сети в июне этого года. Они утверждали, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг картины "Текст", ни с третьими лицами.

Как говорил Харламов, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Помимо того, сказались на браке разные взгляды на жизнь. Они прожили в браке 8 лет.

Ранее Кристина Асмус заболела коронавирусом.