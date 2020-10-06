Кристину Асмус напугали изменения в собственной внешности

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса и телеведущая Кристина Асмус написала в своем аккаунте в Instagram об изменениях в собственной внешности, которые ее напугали.

"Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок. Все лицо, шею и спину адски высыпало", – написала она.

Актриса отметила, что тщательно следит за состоянием кожи, а случившееся стало для нее катастрофой, так как из-за этого съемочной команде пришлось отменить рабочую смену. Асмус рассказала, что уже обратилась к специалисту и предположила, что высыпания могли стать причиной аллергии, реакции на антибиотики или даже "сглаза".

Подписчики пожелали актрисе выздоровления, а некоторые писали, что такие изменения могут быть реакцией организма на стресс.

Ранее шоумен Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Он отметил, что их отношения переходят на стадию дружбы и уважения друг к другу. Харламов поблагодарил Асмус за "прекрасные восемь лет", а также за дочку.