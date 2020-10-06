Кристину Асмус напугали изменения в собственной внешности

Фото: instagram.com/asmuskristina
Актриса и телеведущая Кристина Асмус написала в своем аккаунте в Instagram об изменениях в собственной внешности, которые ее напугали.
"Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок. Все лицо, шею и спину адски высыпало", – написала она.
Актриса отметила, что тщательно следит за состоянием кожи, а случившееся стало для нее катастрофой, так как из-за этого съемочной команде пришлось отменить рабочую смену. Асмус рассказала, что уже обратилась к специалисту и предположила, что высыпания могли стать причиной аллергии, реакции на антибиотики или даже "сглаза".
Подписчики пожелали актрисе выздоровления, а некоторые писали, что такие изменения могут быть реакцией организма на стресс.
Ранее шоумен Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Он отметил, что их отношения переходят на стадию дружбы и уважения друг к другу. Харламов поблагодарил Асмус за "прекрасные восемь лет", а также за дочку.
Асмус пошутила про раздел имущества после развода
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: