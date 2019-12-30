Актрису Асмус госпитализировали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram о своей госпитализации. По словам артистки, она попала в больницу еще неделю назад с "острой бактериальной инфекцией".

Она выразила мнение, что к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и "в итоге забрали", передает портал "Мир 24".

Асмус указала, что находится "круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии". При этом она добавила, что врачи обещают выписать ее уже в понедельник, 30 декабря.

Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко ранее рассказал подробности о постельной сцене с участием Асмус, которая вызвала большой общественный резонанс.