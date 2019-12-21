Режиссер фильма "Текст" раскрыл детали постельных сцен с Асмус

Фото: Централ Партнершип

Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с участием Кристины Асмус, которая вызвала большой общественный резонанс. Об этом информирует "News.ru".

Он отметил, что скандал из-за откровенного эпизода явился для него и всей съемочной группы неожиданностью.

"Актерская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был ещё и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже", – сообщил режиссер.

Кроме того он добавил, что Кристина и Иван – не порноактеры, да и сам он не режиссер порно.

Шипенко рассказал, что съемки сцены выдались очень сложными, так как ранее он ничего подобного не снимал. Также он рассказал, что муж Асмус Гарик Харламов не стал вмешиваться в съемочный процесс и препятствовать участию супруги в постельной сцене.

"Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась", – заключил автор фильма.

Ранее об эротической сцене с Кристиной Асмус в фильме "Текст" рассказала продюсер картины. Она сообщила, что для съемок интимных сцен в кино используют накладки, подбираемые под тон кожи актеров.