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Общество

11:27

Продюсер прокомментировала эротическую сцену с Асмус в фильме "Текст"

общество культура

Фото: стоп-кадр трейлера фильма "Текст" 2019, реж. Клим Шипенко

Для съемок интимных сцен в кино используют накладки, совпадающие по тону с цветом кожи актеров. Об этом рассказала продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки Кристины Асмус в эротической сцене фильма "Текст".

"На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности", – рассказала она в интервью "Пятому каналу".

Ранее Асмус расплакалась в прямом эфире, когда речь зашла о съемках в эротической сцене в фильме "Текст". После премьеры на актрису и ее семью обрушился шквал ненависти и критики со стороны интернет-пользователей. Недоброжелатели призывают лишить ее родительских прав и обращаются с жалобами в Минкульт.

Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Наиболее известна девушка обществу благодаря роли Варвары Черноус в сериале "Интерны". Асмус также снималась в фильмах "Елки", "Синдром дракона", "Что творят мужчины!", "Легок на помине", "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" и в других не менее известных картинах.

В начале ноября на выставке ритуальных услуг "Некрополь", проходящей на ВДНХ, было представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус. При этом выполнявшие его мастера сказали, что это был просто портрет, отказавшись от дальнейших комментариев.

Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

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