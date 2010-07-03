Фото: телеграм-канал Московские новости

Российская актриса Кристина Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом на выставке ритуальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера я была на встрече, после которой села в машину и обнаружила несколько десятков неприятных звонков с разных номеров. Потом открыла мессенджер, а там шокирующие фотографии и видео, сделанные на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019", – рассказала Асмус.

По словам актрисы, после таких шокирующих снимков ее телефон не умолкал, а директ в Instagram был завален новостями и письмами. Асмус добавила, что сейчас она находится в подавленном состоянии, у нее резко ухудшилось самочувствие, начались сильные головные боли. Из-за случившегося ей пришлось отменить съемки.

"Семья также находится в нервном потрясении в связи с этой кошмарной ситуацией. Но делом уже занимается мой адвокат Анатолий Кучерена, и мы будем решать вопрос в правовом порядке", – заключила Асмус.

Ранее сообщалось, что на выставке ритуальных услуг "Некрополь", проходящей на ВДНХ, представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус. При этом выполнявшие его мастера сказали, что это был просто портрет, отказавшись от дальнейших комментариев.

Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Наиболее известна девушка обществу благодаря роли Варвары Черноус в сериале "Интерны". Асмус также снималась в фильмах "Елки", "Синдром дракона", "Что творят мужчины!", "Легок на помине", "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" и в других не менее известных картинах.

