Кристина Асмус отказалась от компенсации за свое фото на надгробии

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Актриса театра и кино Кристина Асмус отказалась от претензий и компенсации за свое фото на надгробном камне на выставке ритуальных услуг. Портрет актрисы разместили на надгробии в качестве рекламы. Асмус была вынуждена отменить съемки из-за нервного срыва.
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что направил досудебную претензию в компанию ритуальных услуг.
"Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба", – цитирует "Интерфакс" представителя артистки.
Директора ООО "Ритмарт" рассказал, что фотоснимок актрисы предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства.
Ранее сообщалось, что Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом. По словам актрисы, после таких шокирующих снимков ее телефон не умолкал, а директ в Instagram был завален новостями и письмами.
После скандала надгробие с выставки убрали. Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту телеканала Москва 24, есть ли грань между смешным и грустным в подобной ситуации.
"Без юмора к этому относиться не стоит. Люди слишком близко к сердцу воспринимают. Юмор – это основной момент, людям это помогает относиться проще к этой сфере", – рассказал руководитель проекта "Некрополь" Борис Якушкин.
Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Наиболее известна девушка обществу благодаря роли Варвары Черноус в сериале "Интерны". Асмус также снималась в фильмах "Елки", "Синдром дракона", "Что творят мужчины!", "Легок на помине", "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" и в других не менее известных картинах.
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