"Закулисье с Москвой онлайн": Кристина Асмус на репетиции спектакля "Текст"

Фото: ermolova.ru

28 ноября в рамках проекта "Закулисье с Москвой онлайн" мы отправимся в театр имени Ермоловой на репетицию спектакля "Текст", где пообщаемся с создателями постановки и актрисой Кристиной Асмус.

"Текст" – первая постановка по одноименному роману Дмитрия Глуховского. История повествует о нескольких днях из жизни простого парня, вернувшегося в Москву после семи лет тюрьмы. По воле судьбы в его руках оказывается мобильный телефон давнего врага. Главный герой начинает жить за этого человека и мстить, используя телефон.

В каждом выпуске проекта "Закулисье с Москвой онлайн" мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Кириллом Рихтером о его музыке, Виктором Сухоруковым – о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым – о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".

Смотрите трансляцию 28 ноября в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.