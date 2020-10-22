Харламов назвал причину развода с Асмус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гарик Харламов рассказал, почему решил развестись с актрисой Кристиной Асмус. По его словам, никакой конкретной ситуации, которая повлияла бы на разрыв, не было.

Шоумен считает, что отношения с Асмус осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.

"В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит", – признался шоумен в YouTube-шоу "Без души".

О своем решении развестись Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили 22 июня. Супруги прожили в браке 8 лет.