Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись

Асмус и Харламов решили развестись

Шоумен Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение", – написал Харламов.

Он отметил, что их отношения переходят на стадию дружбы и уважения друг к другу. Харламов поблагодарил Асмус за "прекрасные восемь лет", а также "за нашу дочку".

"Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет", – отметил Харламов.

Шоумен сообщил, что в настоящий момент они начали бракоразводный процесс. Он отметил, что скандальная ситуация вокруг фильма "Текст" не относятся к происходящему. Харламов попросил СМИ не беспокоить его, Кристину и других близких.

"Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями с большим уважением друг к другу", – сообщил Харламов.

О разводе также сообщила Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram. Актриса рассказала, что данное решение появилось еще год назад.

"К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", – заявила Асмус.

Скандал вокруг фильма "Текст" возник из-за постельной сцены с участием актрисы. Режиссер киноленты Клим Шипенко отметил, что скандал из-за откровенного эпизода стал для него и всей съемочной группы неожиданностью. Также он рассказал, что муж Асмус Гарик Харламов не стал вмешиваться в съемочный процесс и препятствовать участию супруги в постельной сцене.