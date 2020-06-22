Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись

Асмус и Харламов решили развестись
Шоумен Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение", – написал Харламов.
Он отметил, что их отношения переходят на стадию дружбы и уважения друг к другу. Харламов поблагодарил Асмус за "прекрасные восемь лет", а также "за нашу дочку".
"Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет", – отметил Харламов.
Шоумен сообщил, что в настоящий момент они начали бракоразводный процесс. Он отметил, что скандальная ситуация вокруг фильма "Текст" не относятся к происходящему. Харламов попросил СМИ не беспокоить его, Кристину и других близких.
"Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями с большим уважением друг к другу", – сообщил Харламов.
О разводе также сообщила Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram. Актриса рассказала, что данное решение появилось еще год назад.
"К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", – заявила Асмус.
Скандал вокруг фильма "Текст" возник из-за постельной сцены с участием актрисы. Режиссер киноленты Клим Шипенко отметил, что скандал из-за откровенного эпизода стал для него и всей съемочной группы неожиданностью. Также он рассказал, что муж Асмус Гарик Харламов не стал вмешиваться в съемочный процесс и препятствовать участию супруги в постельной сцене.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: