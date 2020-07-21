Харламов пошутил над разводом с Асмус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Юморист Гарик Харламов высмеял собственный развод с актрисой Кристиной Асмус, сообщает Газета.ру.

Внимание поклонников Харламова привлек видеоролик, который опубликовал блогер Данила Поперечный на своей странице в Twitter.

На видео шоумен стоит на катере, который идет по Неве вдоль Дворцовой набережной. Спустя время он произносит: "Развелся!" – и указывает рукой на разведенный Дворцовый мост.

О своем решении развестись Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили 22 июня. Супруги прожили в браке 8 лет. Они воспитывают общую дочь. Звезды отмечают, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий не виноват в разводе.