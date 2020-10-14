Кристина Асмус заболела коронавирусом

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о заражении коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Три дня были прям жесткими – температура выше 39, ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела, и голова раскалывается", – рассказала актриса.

По словам Асмус, к ней дважды выезжала скорая помощь. На данный момент лечение она получает на дому.

Актриса призвала своих подписчиков соблюдать меры безопасности по коронавирусу, в том числе носить маски и придерживаться безопасной дистанции.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у форварда итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Игрок вернулся из расположения национальной команды в Турин и самоизолировался дома.

