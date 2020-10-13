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Игрок итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Португальской федерации футбола.

Пока у форварда не зафиксировано никаких симптомов, его самочувствие остается нормальным.

С возобновлением нового футбольного сезона игрока вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги наций. В составе национальной команды подтвердился коронавирус у вратаря Антони Лопеша. Игрок покинул сборную.

Первую волну коронавируса Роналду провел в самоизоляции на Мадейре.

