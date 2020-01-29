Роналду стал первым человеком, у кого 200 миллионов подписчиков в Instagram

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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, число подписчиков которого в Instagram достигло отметки в 200 миллионов.

В списке самых популярных людей в Instagram футболист опережает певицу Ариану Гранде, у которой 173 миллиона подписчиков, и актера Дуэйна Джонсона (170 миллионов).

Самым популярным аккаунтом в Instagram является страница самой сети. Она насчитывает 330 миллионов подписчиков.

Ранее Роналду включили в команду года UEFA. Также туда вошли капитан "Барселоны" Лионель Месси и пять игроков "Ливерпуля".