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Спорт

17:50

Роналду, Месси и пять игроков "Ливерпуля" вошли в команду года UEFA

спорт

Фото: ТАСС /Adam Davy/EMPICS Sport

Пять игроков "Ливерпуля" вошли в команду 2019 года по версии UEFA, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт организации.

Среди них голкипер Алиссон Бекер, защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, а также полузащитник Садио Мане.

Помимо мерсисайдцев, в сборную вошли хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне и нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

Также в команду включили полузащитника Френки Де Йонга и форварда Лионеля Месси из "Барселоны", и двух игроков туринского "Ювентуса" – Криштиану Роналду и Маттейса Де Лигта.

В конце декабря 2019 года стало известно, что четыре российских клуба попали в топ-100 рейтинга лучших команд за всю историю Лиги чемпионов и предшествующего ей Кубка чемпионов. Московский "Спартак" при этом оказался в списке выше других клубов страны.

ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" заняли в рейтинге 45-е, 57-е и 97-е места соответственно. Наивысшее достижение среди этих клубов установила первая команда – в сезоне 2009/2010 ЦСКА сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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