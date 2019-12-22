"Ливерпуль" – лучшая команда планеты: как англичане выиграли клубный чемпионат мира

21 декабря английский "Ливерпуль" в финале клубного чемпионата мира обыграл бразильский "Фламенго". Единственный гол, ставший победным, в экстра-тайме забил Роберто Фирмино. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как мерсисайдцы завоевали свой первый межконтинентальный кубок и почему клубный чемпионат мира все еще никому не нужен.

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

За 15 лет существования клубного чемпионата мира в нынешнем формате этот турнир так и не стал самым значительным событием в жизни мировых топ-клубов и их болельщиков. И это логично: у Европы есть Лига чемпионов, у Южной Америки – Кубок Либертадорес. А дальше, при всем уважении к футболу в Северной Америке, Африке, Азии, Океании, заглядывать не имеет смысла. С 2005 года победителем клубного чемпионата мира, где соревнуются шесть футбольных конфедераций, 12 раз становился европейский клуб. И лишь трижды – южноамериканская команда.

Причина очевидна: европейский футбол – самый качественный, трансферный рынок здесь наиболее насыщенный и конкурентоспособный, а спортивная индустрия в целом лучше всего развита. Именно поэтому в Европе хочет поиграть любой уважающий себя футболист. И если он действительно талантлив, то так оно и будет. Скаутская сеть европейских клубов иногда дотягивается даже до малонаселенных бразильских и аргентинских деревень. Поэтому Лига чемпионов – это сливки мирового футбола, а ее победитель – почти всегда сильнейший клуб не только Европы, но и всей планеты.

Зачем тогда при тотальной гегемонии европейского футбола нужен клубный чемпионат мира? Вопрос, скорее, риторический. Для Южной Америки этот турнир наверняка значит достаточно много – хотя бы из-за исторического контекста. Противостояние бывших колонизаторов и бывших колоний, родоначальников футбола и тех, кто в этот футбол научился играть лучше основателей. Да и для Японии клубный ЧМ – событие архиважное. Ведь еще со времен Межконтинентального кубка, с восьмидесятых годов прошлого века, турнир проходил преимущественно в японских Токио и Йокогаме – все из-за того, что главным спонсором КЧМ был и остается автоконцерн Toyota.

Европейцам же клубный чемпионат мира доставляет по большому счету только неудобства. И если раньше это не выходило за рамки разумного, то в этом году достигло своего апогея. К полуфиналу турнира для "Ливерпуля" сложилась патовая ситуация: из-за плотного графика англичане должны были провести два матча за два дня – сначала в Кубке Англии против "Астон Виллы", а затем – против мексиканского "Монтеррея" в клубном ЧМ. В итоге главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оставил в Англии даже не второй, а почти что третий состав – в основе с первых минут вышли сразу пять дебютантов, на замену – еще трое.

Неудивительно, что команда, средний возраст которой составил 19,5 лет (это стало рекордом для мерсисайдцев) проиграла "Вилле" со счетом 0:5. Зато на следующий день "Ливерпуль" хоть и с трудом, но победил смешанным составом своего соперника по клубного чемпионату мира и вышел в финал турнира. В решающем матче англичанам предстояло встретиться с бразильским "Фламенго". Поединок выдался достаточно тяжелым для "Ливерпуля" – было видно, что команда Клоппа пытается экономить силы и не рвется вперед, а создавая моменты, ужасно их транжирит (чего только стоят выходы один на один в начале первого и второго тайма в исполнении Фирмино).

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Возможно, все бы дошло до серии пенальти, но на 99-й минуте Фирмино все-таки реализовал свой шанс, когда Садио Мане убежал в штрафную и отпасовал на одиноко стоящего бразильца. И даже тогда показалось, что "девятка" английского клуба может вновь запороть голевую ситуацию, потому что к моменту удара на мяч успели выскочить два игра игрока "Фламенго". Но на этот раз "Ливерпулю" повезло. Единственного гола хватило для того, чтобы мерсисайдцы завоевали свой первый в истории межконтинентальный кубок. Символично, что обыграть бразильцев помогли сами бразильцы: Фирмино, забивший победный мяч и Алиссон, отстоявший матч на ноль. Лишнее подтверждение тезису о лучших представителях в европейском футболе.

Впрочем, с 2021 году клубный чемпионат мира претерпит значительные изменения. Турнир займет место Кубка конфедерации и будет проводиться летом раз в четыре года, количество участников увеличится с 7 до 24. Против реформы турнира неоднократно выступали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA), но формат нового клубного чемпионата мира был принят на совете ФИФА в марте этого года. А в октябре стало известно, что страной-хозяйкой первого обновленного КЧМ станет Китай.

Несомненно, дело в деньгах, которые, например, вынудили футбольных функционеров организовать Лигу наций для сборных и придумать третий европейский клубный турнир – Лигу конференций. Но всему есть предел, а выше любого денежного фактора должен быть спорт и здравый смысл. К сожалению, с этим нынче большие проблемы. Так что ждем клубный чемпионат мира в Китае, игры испанской Ла Лиги в США и поединок "Дюделанджа" и "Русенборга" в финале Лиги конференций. Сложно даже сказать, чего больше.