Составлен список лучших футболистов года

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси возглавил список ста лучших футболистов 2019 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британское издание The Guardian.

Строчкой ниже оказался защитник "Ливерпуля" Вирджил ванн Дейк. Замкнул тройку лидеров его одноклубник Садио Мане.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на четвертом месте. Российские футболисты в топ-100 не попали.

Ранее была составлена символическая сборная лучших игроков первой части сезона чемпионата Российской премьер-лиги. В нее вошли Сердар Азмун и Артем Дзюба из "Зенита", Жоао Марио и Гжегож Крыховяк из "Локомотива", а также футболисты ЦСКА Николой Влашич и Марио Фернандес.