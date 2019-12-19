Хакеры взломали аккаунт футболиста Мбаппе в Twitter

Фото: ТАСС/Bernat Armangue/АР

Аккаунт футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в Twitter подвергся взлому. Об этом сообщает "Газета.ру".

О взломе хакеры сами заявили на страничке форварда. Также они заменили его никнейм на Kylian Mbappé Hacked by TSU x FanTarte.

Кроме этого, злоумышленники разместили твит, в котором рассказали, кто совершил взлом.

"Hacked by TSU", – гласило заявление.

Спустя время хакеры написали, что в следующий раз необходимо более серьезно подходить к защите своих аккаунтов.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram могут стать жертвами хакеров. Под угрозой оказались переписки на iOS и Android.