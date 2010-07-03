Эксперт рассказал, как обезопасить свои данные от взлома в WhatsApp

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Профессор кафедры юриспруденции и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в интервью Москве 24 прокомментировал слова Павла Дурова о том, что приложение WhatsApp следует удалить со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Специалист в полном объеме поддерживает мнение Дурова, поскольку все, что он сказал, является правдой, и об этом эксперты и представители правоохранительных органов, занимающиеся информационной безопасностью в нашей стране, говорят уже длительное время.

"Это изначально была открытая программа, которая не предусматривала никаких защитных механизмов в принципе. Она предназначалась как инструмент Агентства национальной безопасности и других спецслужб США для получения информации в различных целях", – говорит эксперт.

Вехов считает, что люди будут все равно ее использовать, потому что по сравнению с другими аналогами эта программа удобная, и можно лишь дать небольшую рекомендацию о том, как ее лучше использовать. "Когда вы общаетесь по WhatsApp в различных направлениях видео и текста, нужно понимать, что вы все равно что общаетесь на улице: вас "слышат и видят" все остальные в переносном смысле", – отметил специалист.



Виталий Вехов профессор кафедры юриспруденции и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана, эксперт в области информационной безопасности Все, что вы говорите в общественном месте, – это то же самое, что использовать WhatsApp. Все данные могут легко попасть в руки злоумышленников, поэтому нужно фильтровать свой контент. Для общения на какие-то персональные темы конфиденциального порядка – как служебного, так и приватного – лучше использовать другое программное приложение.

В дополнение к этому эксперт посоветовал установить на смартфон российскую антивирусную программу: сейчас в нашей стране они находятся на достаточно высоком уровне развития и обеспечивают защиту не только от вредоносного ПО, но и от утечки персональных данных. "Я не буду называть всем хорошо известные фирмы, по поводу которых в последнее время со стороны США идет выдавливание с нашего рынка, потому что они мешают получать с помощью WhatsApp конфиденциальную информацию", – пояснил эксперт.

Ранее Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше", – написал Дуров.

По его словам, очередная уязвимость была обнаружена в приложении на этой неделе, отметив, что с ее помощью хакеры могут получить личные данные пользователей.

Хакеры могут получить доступ к переписке WhatsApp

Об уязвимостях WhatsApp рассказывал и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По его словам, мессенджер имеет низкий уровень шифрования, так что передавать через него конфиденциальную информацию может быть небезопасно. По его словам, чтобы максимально защитить свои данные, лучше использовать программы Signal и Wire.

В октябре в мессенджере WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, из-за которой хакеры получили возможность взламывать систему с помощью GIF-файлов. Доступ к перепискам открывался, когда пользователь загружал зараженный файл в свою галерею.

Позднее разработчики подтвердили существование проблемы, но заверили, что ошибка уже исправлена в версии 2.19.244.



