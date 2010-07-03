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Технологии

14:27

В WhatsApp изменились настройки приватности

технологии

Фото: depositphotos/Fesenko

В WhatsApp обновили систему приглашения в беседы, сообщает "Газета.ру".

Теперь нового участника нельзя добавить в чат без его согласия. Принимать решение о присоединении к группе пользователи смогут самостоятельно. В случае приглашения в беседу у пользователя есть три дня на выбор, добавляться туда или нет. Потом оно перестает действовать.

Для активации функции нужно открыть настройки мессенджера, перейти в раздел "Аккаунт/Учетная запись", после – в подраздел "Приватность/Конфиденциальность" и нажать кнопку "Группы". Там можно выбрать подходящий вариант порядка добавления в группы.

В октябре WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение удалится.

В компании предупредили, что мессенджер перестанет работать на гаджетах с устаревшими операционными системами с 1 февраля 2020 года. Ограничения коснутся устройств на Android 2.3.7 и iOS 8. После 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone. Разработчики советуют использовать устройства на Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.

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