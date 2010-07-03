WhatsApp перестанет работать на старых гаджетах

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на гаджетах с устаревшими операционными системами с 1 февраля 2020 года, сообщается на официальном сайте приложения.

Ограничения коснутся устройств на Android 2.3.7 и iOS 8. Эти ОС обновлять не планируется, так что некоторые функции могут стать недоступны на них в любое время. После 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

Разработчики сервиса советуют использовать устройства на Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.

Весной газета Financial Times со ссылкой на WhatsApp объявила об обнаружении уязвимости в приложении. Она позволяет внедрять на смартфоны израильские шпионские программы.

С помощью звонков через приложение злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО пользователям WhatsApp по всему миру. Вредоносный код передавался на смартфон, даже если человек не отвечал на звонок.

Глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц заявил, что пользователи WhatsApp могут обезопасить свой смартфон от шпионских программ и другого вредоносного ПО через обновление приложения.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что в плане безопасности программное решение Telegram предпочтительнее решения WhatsApp. В то же время он добавил, что абсолютно безопасных средств связи нет.

С ним согласился эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он также напомнил несколько принципов безопасного поведения в интернете.