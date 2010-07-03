Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

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Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше", – написал Дуров.

По его словам, очередная уязвимость была обнаружена в приложении на этой неделе, отметив, что с помощью нее хакеры могут получить личные данные пользователей.

Об уязвимостях WhatsApp рассказывал и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По его словам, мессенджер имеет низкий уровень шифрования, так что передавать через него конфиденциальную информацию может быть небезопасно. По его словам, чтобы максимально защитить свои данные, лучше использовать программы Signal и Wire.

В октябре в мессенджере WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, из-за которой хакеры получили возможность взламывать систему с помощью GIF-файлов. Доступ к перепискам открывался, когда пользователь загружал зараженный файл в свою галерею.

Позднее разработчики подтвердили существование проблемы, но заверили, что ошибка уже исправлена в версии 2.19.244.

