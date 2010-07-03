Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

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Хакеры опубликовали базу данных, в которой якобы содержится информация порядка 500 тысяч пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных, в Сети оказались и логины с паролями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на основателя компании Device Lock Ашота Оганесяна.

Сообщается, что идентификационные данные были действительны некоторое время, однако затем представитель издания обратился к представителям платформы для трудоустройства. Как результат, доступ к учетным записям был ограничен.

"Быстрый анализ ситуации показал, что нарушений законодательства с нашей стороны нет. Наши специалисты анализируют любые возможные угрозы технической безопасности сайта и предпринимают необходимые шаги по недопущению неправомерного использования сайта", – заявил гендиректор "Форекс Консалтинг" Юрий Мозговенко.

По мнению экспертов, подобного рода утечка может спровоцировать мошенничество. Схема злоумышленников подразумевает, что они пишут кандидату на трудоустройство и сообщают, что человека готовы нанять, но перед этим необходимо немного доплатить – за обработку документов или подготовку спецодежды. Получив деньги, мошенники не выходят на связь.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей российских граждан. По мнению руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы, создание единой инфраструктуры повысит риск утечки данных.

