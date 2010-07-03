Эксперт оценил предложение банков снизить ставки по кредитам за биометрию

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Коммерческий директор компании по биометрическим системам Константин Новиков прокомментировал Москве 24 инициативу российских банков расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии. Специалист рассказал, будет ли это удобнее для клиентов банков и смогут ли мошенники воспользоваться биометрическими данными в пагубных целях.

"Если банк сливает базу клиентов, то совершенно неважно, есть в этом банке биометрия или нет. Биометрия нужна только для того, чтобы распознать человека и сравнить с теми данными, которые он предъявил ранее", – говорит эксперт.

Новиков отметил, что если банк каким-то образом передаст кому-то шаблон голоса или лица пользователя, то с этим шаблоном злоумышленнику ничего не удастся сделать."Мошенник не сможет войти в базу банка или получить ставку по кредиту, потому что у него не будет голоса и лица клиента. Безопасность биометрии и безопасность хранения данных – это несвязанные вещи", – уточнил он.

Специалист напомнил, что биометрия нужна для того, чтобы банк распознал клиента. У банка уже имеются все персональные данные, и если кто-то захочет их украсть, он сможет это сделать и без биометрических данных.

"Вопрос в том, как банк обеспечивает хранение персональных данных и возможность ими воспользоваться, это вопрос службы безопасности банка", – считает эксперт.



Константин Новиков коммерческий директор компании по биометрическим системам Биометрия нужна для того, чтобы распознать вас, – это быстро, качественно, надежно и удобно, безопасно в том числе. Но это зависит от самой биометрии. В банках используется двухфакторная аутентификация распознавания клиентов по лицу и голосу, а это сложнее обойти. То, что эти два фактора есть у банков, это уже хорошо.

Ранее стало известно, что российские банки планируют расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии.

По данным издания, внедрение системы биометрии в программу лояльности стало возможным после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим свои слепки в единую биометрическую систему (ЕБС).

Эксперты считают, что ставки по займам могут быть уменьшены на 0,5-1%. Снижение ставок позволит привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке кредитной истории заемщика, уверены в банках.

Собирать слепки лица и голоса в ЕБС стали с июля минувшего года. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях.

В банках также планируют ввести систему опознавания по слепкам вен на ладони. Такая система появится в 2020 году. Пока нововведение не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты. Рисунок вен уже испытывали на форуме финансовых технологий "Финополис" в Сочи. Тогда по биометрии на мероприятие прошли 1,5 тысячи человек.