"Лаборатория Касперского" описала новую схему кражи данных из банков

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Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова рассказали о появлении нового способа корпоративного интернет-мошенничества (фишинга).

Так, сотруднику банка или любой другой организации присылают "приглашение" на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, после чего данные отправляются мошеннику.

Таким образом злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов, рассказали газете "Известия" в компании по борьбе с киберугрозами.

При этом начальник управления информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков заявил изданию, что фишинг – одна из самых серьезных угроз 2019 года, а его сценарии могут быть самыми неожиданными.

Специалисты по кибербезопасности ранее советовали не отвечать словом "да" на прямые вопросы людей, которые звонят с незнакомых номеров. Таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса.